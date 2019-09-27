В Каслях работники хлебокомбината получили зарплату после вмешательства прокуратуры

После прокурорского вмешательства погашен долг по заработной плате перед работниками хлебокомбината в Каслях (Челябинская область). Люди все лето сидели без денег.

Каслинская городская прокуратура Челябинской области провела проверку исполнения трудового законодательства в МУП «Каслинский хлебозавод». Было установлено, что 54 работникам не была выплачена заработная плата за июнь-август 2019 года. Задолженность составила свыше двух миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре региона, руководителю хлебокомбината и главе района был внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, в отношении и.о. директора МУП «Каслинский хлебозавод» возбуждено дело по статье «Нарушение трудового законодательства».

В результате принятых прокуратурой мер задолженность перед работникам полностью погашена.