В Копейске горела площадка на производственной базе

Нешуточная битва с огнем разыгралась сегодня, 15 июля, ночью. На центральный пункт связи поступило сообщение о возгорании на территории производственной базы, что находится по улице Линейнаой

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, уже через пять минут первый расчет 36-й пожарно-спасательной части был на месте происшествия. К этому моменту происходило горение на открытой площадке хранения вторсырья (полиэтилен), возникла реальная угроза распространения пламени на расположенные в непосредственной близости здания.

На месте был создан штаб пожаротушения и два боевых участка по тушению пожара и ограничению распространения пламени в цехах по хранению и переработке полиэтилена и макулатуры. Сформированы звенья газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды к месту ЧП была проложена магистральная линия от искусственного водоема.

Принятые меры позволили остановить возгорание. Пожар локализован на площади 800 квадратных метров. Погибших и травмированных нет.

Всего на ликвидацию последствий пожара привлекались 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 12 единиц техники.

Причина и обстоятельства устанавливаются.