25.06.2022
В Копейске на перекрестке произошло ДТП с участием пяти машин, одна загорелась
25.06.2022
В Челябинске задержанный по подозрению в грабеже выпрыгнул из окна райотдела полиции
25.06.2022
В Челябинске планируется ремонт объекта культурного наследия на Монакова
25.06.2022
ГРЦ Макеева передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса
24.06.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 30 июня
24.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
В Копейске на перекрестке произошло ДТП с участием пяти машин, одна загорелась
20.06.2022
ГИБДД наказала обоих водителей экскурсионного автобуса, врезавшегося в грузовик на трассе М-5
20.06.2022
На трассе в Ашинском районе экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком
30.05.2022
На автодороге М-5 столкнулись два большегруза
25.05.2022
В Миассе сотрудник ГИБДД вылетел на встречку и врезался в «Форд», оба водителя погибли
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022