В Копейске на перекрестке произошло ДТП с участием пяти машин, одна загорелась

В Копейске (Челябинская область) сегодня, 25-го июня, в 10 часов 30 минут на перекрестке проспекта Победы и улицы Гольца произошло ДТП с пятью автомобилями. У одного из транспортных средств – иномарки «Хендай Акцент» - загорелся двигатель.

По предварительным данным, водитель 1996-го года рождения за рулем «Хендая», поворачивая налево, не уступил дорогу двигавшейся во встречном направлении со стороны Челябинска «Ладе Калине», за рулем которой находился парень 1999-го года рождения. В результате автомобили столкнулись.

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В результате столкновения иномарку развернуло – «Хендай» столкнулся уже с ехавшей сзади него «Ауди А4» под управлением водителя 1994-го года рождения, после чего в автомобиле «Хендай Акцент» произошло возгорание двигатель.

При этом «Лада Калина» столкнулась с автомобилем «ВАЗ», за рулем которой находился водитель 2003-го года рождения. ВАЗ в этот момент завершал разворот, и его вынесло на пешеходную зону.

Кроме того, в дорожный «замес» попал еще один «Хендай» - i30, двигавшийся во встречном направлении со стороны Челябинска за «Ладой Калиной». Чтобы избежать столкновения, водитель иномарки, мужчина 1984-го года рождения, совершил съезд вправо, в результате наехав в металлическое ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

На место ДТП оперативно прибыли экипажи ДПС, которые оказали участникам ДТП помощь. По факту происшествия проводится проверка.