07.03.2023
Житель Златоуста заразил подругу ВИЧ
07.03.2023
В Копейске на трассе пострадал пассажир легковушки и перевернулся грузовик с продуктами
07.03.2023
В челябинской Публичке распустятся цветы
07.03.2023
Папы Челябинской области чаще других уральцев будут дарить дочкам умные часы на 8 Марта
07.03.2023
В Челябинске оштрафован банковский визитер, заявившийся к родственнику должника
06.03.2023
Школьники с территорий присутствия РМК приняли участие в проекте «Юный человек театра»
В Копейске на трассе пострадал пассажир легковушки и перевернулся грузовик с продуктами
06.03.2023
На плотине Челябинска из-за ветра высок риск ДТП
03.03.2023
Пандус на северо-западе Челябинска повредили не дорожные рабочие, он пострадал при ДТП
27.02.2023
В Нязепетровске лесовоз столкнулся с пассажирским автобусом
27.02.2023
В ДТП на Университетской набережной Челябинска погиб 30-летний автомобилист
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023