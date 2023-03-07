В Копейске на трассе пострадал пассажир легковушки и перевернулся грузовик с продуктами

В Копейске (Челябинская область) сегодня утром, седьмого марта, в ДТП пострадал молодой человек и перевернулся грузовик «ISUZU» с продуктами для известного магазина.

Авария произошла в 7 часов 45 минут на 42-м километре автодороги Восточный обход Челябинска, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, парень 1999 года рождения за рулем легковушки «Chevrolet Cruze» при совершении разрешенного здесь обгона совершил столкновение с ехавшим навстречу «японцем» под управлением водителя 1991 года рождения.

После столкновения с «ISUZU» «Chevrolet» врезался в попутно двигавшийся «Hyundai», за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения.

В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир «Chevrolet Cruze» - молодой человек 1997 года рождения. Парень был госпитализирован.