В Копейске неизвестный «заминировал» школу

В социальной сети появилась информация о поступившем на адрес электронной почты школы № 2 в Копейске (Челябинская область) сообщении о минировании. Неизвестный пристал письмо, в котором указал ссылку, на которую нужно нажать, чтобы не произошло взрыва.

Письмо пришло на электронную почту школы 30 марта. На территорию образовательного учреждения приехали спецслужбы – полиция, кинологи с собаками, сотрудники МЧС и медики. Территория и здание были обследованы. Тревога оказалась ложной.

По данному факту проводится проверка, но официально пресс-служба регионального полицейского главк инцидент не комментирует.