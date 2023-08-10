В Копейске загорелся пристрой производственного цеха

В Копейске (Челябинская область) сегодня, десятого августа, произошел пожар в неэксплуатируемом пристрое производственного цеха.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, пострадавших нет. Самостоятельно здание покинули три человека.

Пожар оперативно потушили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, не допустив распространения пламени на соседнее здание.

К тушению огня были привлечены шесть единиц техники и 21 человек.

Причину возгорания устанавливают специалисты отделения дознания.