10.08.2023
Два района Челябинска защитят от клещей
10.08.2023
В Копейске загорелся пристрой производственного цеха
10.08.2023
Челябинск с успехом проводит крупные старты по спортивному ориентированию
10.08.2023
Археологическая сенсация: в Варненском районе открыто новое поселение «Страны городов»
10.08.2023
Сегодня недалеко от Миасса прогремят взрывы, жителей просят не пугаться
10.08.2023
Челябинская таможня конфисковала более 300 килограммов меда и курта из Таджикистана
В Копейске загорелся пристрой производственного цеха
05.08.2023
В Челябинске загорелся дворец спорта «Юность» с детьми внутри
06.07.2023
Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной
04.07.2023
В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа
02.07.2023
В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Комсомольском проспекте
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023