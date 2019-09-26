В Коркино домашнего пса нашли с ядовитым дротиком в боку

Жители Коркинского района (Челябинская область) заговорили о бесконтрольном отстреле собак. Владелец одной из них, приехав покормить питомца в дом, расположенный в частном секторе, нашел собаку мертвой с дротиком в боку. Предположительно, оружие было пропитано ядом.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» местная жительница, люди, снимавшие дом по улице Пушкина в Коркино, переехали в другой город. В доме осталась собака хозяина строения, который постоянно приезжал покормить пса, а 25-го сентября обнаружил его убитым.

Как сообщила собеседница агентства, хозяин собаки сразу же вызвал на место наряд полиции и написал обращение с просьбой разобраться в произошедшем и установить виновных лиц, которым может грозить уголовная ответственность по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" (в России уже вступил в силу федеральный закон, запрещающий убийство животных, - в соответствии с требованиями законодательства собаку должны были отловить и доставить в ветприемник, а там - кормить, поить и следить за ее здоровьем). Со слов соседей, пес просто бегал по улице (видимо, сорвался с цепи), при этом никого не трогал и агрессии не проявлял.

Стрелявшие в безобидного пса с ошейником на шее - безусловно, совершили преступление. Их, хотелось бы надеяться, полиция установит. Также жителям Коркино, которые не хотят мириться с жестокостью по отношению к животным, очень хотелось бы знать, кто в городе и районе обеспечивает контроль за процессом отлова животных и за оборотом ядовитых веществ (являющихся строго подконтрольными препаратами).

Случаи жестокого обращения с животными в Челябинской области уже стали привычным явлением.

В начале сентября произошло жестокое убийство собаки в Магнитогорске. Живодер забивал животное палками и колол вилами. Еще живую собаку он привязал к бамперу своего автомобиля и отвез ее в лес, где бросил умирать в страшных мучениях. Замученного пса, уже мертвого, позднее нашли волонтеры. Специалисты обнаружили раневые отверстия с левой стороны и проникающее ранение грудной клетки и легких. Животное умирало очень долго. Причиной чудовищного поступка мужчины стал задушенный кролик, которого он обнаружил на своем участке. Решив, что в этом виновата местная собака, магнитогорец учинил над ней расправу.

В прошлом году житель Кусы (Челябинская область) убил собаку, которая кусала его кур. Он расстрелял пса в упор и добил вилами.

В Кыштыме (Челябинская область) хозяин убил свою собаку и выбросил ее тело в подъезд. Как объяснил сам мужчина, питомец покусал его ребенка.

В Чебаркуле живодер повесил овчарку на дереве. Неизвестный казнил овчарку, повесив ее на дереве. Местные жители шокированы и были намерены разыскать живодера, чтобы устроить ему самосуд.

Житель Кусы, повесивший бездомную собаку, приговорен к обязательным работам. За убийство животного ему придется отработать 280 часов.

Житель Троицка (Челябинская область) осужден за жестокое убийство бездомной собаки. Все произошло на глазах маленькой девочки, которая просила не трогать пса.

Согласно статьи 245 уголовного кодекса Российской федерации жестокое обращение с животным наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.