В Коркино мошенники клонируют приложения

Полицейские Коркино (Челябинская область) предупреждают о новой схеме мошенничества. Аферисты клонируют приложения.

Полиция Коркинского района предупреждает граждан о новой схеме мошенничества. После удаления официальных мобильных версий некоторых кредитных организаций из магазинов приложений, злоумышленники начали предлагать подделки. Загрузив поддельное приложение и введя данные своей карты, Вы открываете доступ аферистам к своему настоящему онлайн банку.

С такой схемой столкнулся и житель Коркинского района. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

«Мужчина пояснил, что хотел установить на свой телефон мобильное приложение кредитной организации. При помощи Интернет-магазина, нашел нужную программу и установил на телефон. При установке приложения были запрошены данные банковской карты, после их ввода у мужчины списались денежные средства в размере 25 250 рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Сотрудники полиции призывают горожан быть бдительными и скачивать банковские приложения только с официальных сайтов банков.