В Кунашакском районе будут судить почтальоншу, похитившую деньги инвалида

Прокуратура Кунашакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отделения почтовой связи села Усть-Багаряк. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Присвоение с использованием своего служебного положения».

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

«По версии следствия, обвиняемая в 2018 году присвоила денежные средства в сумме более 52 тысяч рублей, предназначенные для выплаты местному жителю в качестве пенсионных выплат по инвалидности. Похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, внеся в документы ложные сведения о выдаче пенсионных выплат», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Обвиняемая признала свою вину.

«Сотрудница возместила причиненный ущерб. Филиал активно сотрудничает с правоохранительными органами по предотвращению и своевременному выявлению таких случаев. Аппаратом управления принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами», - сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина.

Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд.