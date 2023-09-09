В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла

В Кунашакском районе Челябинской области сегодня, девятого сентября, произошла смертельная авария, в которой погибла водитель 1988 года рождения, пострадали женщина и ребенок.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в 12 часов 20 минут на 16-м километре дороги Кунашак - Усть - Багоряк автомобилистка1988 года рождения на «Форде» не выбрала безопасную скорость движения, съехала в кювет, где ее машина опрокинулась.

Водитель не была пристегнута ремнем безопасности и при опрокидывании автомобиля вылетела из него. Погибла на месте происшествия. Пассажиры – женщина 1987 года рождения и ребенок 2016 года рождения – госпитализированы (они были пристегнуты).