09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
09.09.2023
В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла
09.09.2023
Южноуральцев приглашают принять участие в викторине ко Дню танкиста
08.09.2023
Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ
08.09.2023
Первый МФЦ открылся в Ясиноватой при поддержке Челябинской области
08.09.2023
В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку
В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла
В ДТП также пострадали женщина и ребенок
08.09.2023
На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице
08.09.2023
В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»
04.09.2023
В Миассе в столкновении с грузовиком на трассе М-5 погибла женщина-водитель
09.04.2023
Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023