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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске задержан директор горсада имени Пушкина Игорь Клеин. По предварительной ин
09.02.2022

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан директор горсада имени Пушкина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.02.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.02.2022

Переболевшие ковидом бессимптомно или без ПЦР-подтверждения получат QR-код
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.02.2022

В Магнитогорске будут судить 13 участников «алкогольной» ОПГ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.02.2022

Пенсионерка из Челябинска лишилась денег, решив отдохнуть в Сочи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.02.2022

В Челябинской области появилась новая мера поддержки детей-сирот
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.02.2022

Текслер – главе ФНС области: Считаю нашу общую работу по наполнению бюджета позитивной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.02.2022

Экс-начальника колонии Копейска судят за взятки от осужденных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 13 участников организованной группы, занимавшейся сбытом немаркированной алкогольной и табачной продукции

Установлено, что обвиняемые длительное время занимались приобретением и сбытом немаркированной табачной и алкогольной продукции на территории Магнитогорска.

Как сообщили в прокуратуре региона, в ходе обысков в восьми торговых точках, а также в складском помещении, используемом соучастниками для хранения немаркированной продукции, сотрудники правоохранительных органов из незаконного оборота изъяли более 170 тысяч пачек табачных изделий и свыше 600 бутылок алкогольной продукции на сумму свыше 22 миллионов рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Магнитогорска.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске задержан директор горсада имени Пушкина Игорь Клеин. По предварительной ин
09.02.2022

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан директор горсада имени Пушкина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории семи городов Челябинской области еще сутки продлятся неблагоприятные метеорологичес
09.02.2022

«Режим черного неба» продлен в семи городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники выступили против продления челябинского метротрамвая до городского бора. С критикой
Метро в Челябинске
Метро в Челябинске
09.02.2022

Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области, переболевшие коронавирусной инфекцией бессимптомно или без ПЦР-подтве
09.02.2022

Переболевшие ковидом бессимптомно или без ПЦР-подтверждения получат QR-код
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение об отказе в строительстве многоуровневой п
09.02.2022

Наталья Котова официально отказала в строительстве многоуровневой парковки на Труда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан директор горсада имени Пушкина

09.02.2022 17:17

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Пенсионерка из Челябинска лишилась денег, решив отдохнуть в Сочи

09.02.2022 17:05

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09.02.2022 16:50

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09.02.2022 16:42

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