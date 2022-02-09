В Магнитогорске будут судить 13 участников «алкогольной» ОПГ

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 13 участников организованной группы, занимавшейся сбытом немаркированной алкогольной и табачной продукции

Установлено, что обвиняемые длительное время занимались приобретением и сбытом немаркированной табачной и алкогольной продукции на территории Магнитогорска.

Как сообщили в прокуратуре региона, в ходе обысков в восьми торговых точках, а также в складском помещении, используемом соучастниками для хранения немаркированной продукции, сотрудники правоохранительных органов из незаконного оборота изъяли более 170 тысяч пачек табачных изделий и свыше 600 бутылок алкогольной продукции на сумму свыше 22 миллионов рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Магнитогорска.