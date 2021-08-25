В Магнитогорске будут судить мать, которая убила свою дочь за громкий плач

В суд передано уголовное дело в отношении жительницы Магнитогорска (Челябинская область), по вине которой умерла семимесячная девочка. Пьяная мать ударила об косяк ребенка из-за громкого плача.

Следствием установлено, что в декабре 2020 обвиняемая, в состоянии алкогольного опьянения, бросила дочь в косяк двери кухонной комнаты, в результате чего она ударилась головой и упала на пол.

«Преступными действиями обвиняемая причинила ребенку травму головы, повлекшую смерть потерпевшей. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», - сообщили в прокуратуре региона.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», малышка поступила в больницу Магнитогорска в крайне тяжелом состоянии. Девочку подключили к аппарату ИВЛ, она находилась в реанимации. Врачи делали все возможное, но состояние ребенка оставалось очень тяжелым. Девочка скончалась.

Напомним, жительница республики Башкортостан седьмого декабря приехала в гости к своей сестре. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она бросила семимесячную плачущую дочь в косяк дверного проема.