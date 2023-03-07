07.03.2023
Для прекрасных дам Челябинской области 8 Марта споет Авраам Руссо
07.03.2023
Игроки «Уралочки» вернулись с международного сбора
07.03.2023
В Магнитогорске группа подростков в балаклавах совершают налеты на торговые точки
07.03.2023
В Челябинске состоится традиционный лыжный марафон «Золотая гора»
07.03.2023
Житель Златоуста заразил подругу ВИЧ
07.03.2023
В Копейске на трассе пострадал пассажир легковушки и перевернулся грузовик с продуктами
В Магнитогорске группа подростков в балаклавах совершают налеты на торговые точки
30.08.2021
Ущерб в 130 миллионов: южноуралец, совершавший разбойные нападения, 23 года скрывался от полиции
25.05.2017
Челябинец, срывавший украшения с продавцов, пойдет под суд
19.02.2017
В Челябинске задержан нападавший на женщин мужчина. Он ранее был неоднократно судим
05.01.2017
В Челябинске мужчина выхватил у прохожей сумку и сбежал
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023