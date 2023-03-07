В Магнитогорске группа подростков в балаклавах совершают налеты на торговые точки

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) разыскивают группу молодых людей, которые совершают ночные налеты на торговые точки. На лицах у них балаклавы. Пострадавших от их действий просят обращаться в полицию.

Информация об этом появилась в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск». По предварительной информации, организованной преступной группой молодых людей в период со второго по пятое марта текущего года, примерно в три часа ночи, были совершены попытки ограблений магазинов Магнитогорска.

«Молодые люди в балаклавах входят в торговые помещения и делают вид, что хотят что-то купить. Своим внешним видом они пугают продавцов и проявляют агрессию по отношению к ним. Если продавец выставляет товар на прилавок, пытаются вырвать его из рук», - говорится в сообщении.

Известно, что молодые люди передвигаются по городу на автомашине «ВАЗ 21099» серебристого цвета. Двое заходят в торговые залы, третий ожидает подельников в машине.

«В полиции есть несколько заявлений от предпринимателей. Сотрудниками полиции проводят все необходимые мероприятия для установления личности правонарушителей», - сказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Если вы пострадали от действий данных людей или стали свидетелем, обращайтесь в дежурную часть полиции.