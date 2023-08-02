Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли преступления в отношении военных

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области пресекли преступную деятельность банды вымогателей.

Преступная группа промышляла как вымогательствами, так и грабежами, разбойными нападениями, другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, в том числе в отношении военнослужащих минобороны России.

С апреля по июнь 2019 года все члены банды были задержаны сотрудниками регионального УФСБ на территории Челябинской области, пресс-служба которого сегодня, второго августа, сообщила о вынесении в отношении пятерых участников преступной группы обвинительных приговоров.

Чебаркульский городской суд признал всех фигурантов, являющихся жителями Южного Урала, виновными по различным пунктам статей УК РФ «Мошенничество», «Разбой», «Вымогательство», «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Суд приговорил участников преступной группы к лишению свободы на срок от пяти с половиной до девяти лет с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режима.