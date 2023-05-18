18.05.2023
Мэрия предупредила челябинцев о закрытии движения на Мамина
18.05.2023
В Магнитогорске к делу о наезде автомобиля на двух юных сестер подключилась прокуратура
18.05.2023
Новую пешеходную зону проспекта Победы посетили прокурор и глава Курчатовского района
18.05.2023
Задержан челябинец, похитивший полторы тонны металлолома
18.05.2023
В Юрюзани молодую семью поздравили с рождением тройняшек
18.05.2023
В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по улице Воровского
В Магнитогорске к делу о наезде автомобиля на двух юных сестер подключилась прокуратура
30.03.2023
Челябинские подростки, сбитые машиной на тротуаре, получили серьезные травмы
29.03.2023
В Челябинске в ДТП пострадали двое подростков на электросамокате
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023