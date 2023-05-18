В Магнитогорске к делу о наезде автомобиля на двух юных сестер подключилась прокуратура

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура Ленинского района взяла на свой контроль ход расследования уголовного дела о наезде автомобиля на двух сестер десяти и 13 лет.

ДТП произошло сегодня, 18 мая, около восьми часов утра на улице Труда: 21-летний водитель «Лады Ларгус» сбил девочек на нерегулируемом пешеходном переходе. Обе сестры получили травмы.

По данному факту полиция Магнитогорска возбудила уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».