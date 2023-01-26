В Магнитогорске младенец после «домашнего обрезания» попал в реанимацию, возбуждено дело

В Магнитогорске (Челябинская область) новорожденному мальчику провели в домашних условиях обрезание крайней плоти. После процедуры состояние малыша ухудшилось и его в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Бригада скорой помощи доставила мальчика в многопрофильный стационар Центра охраны материнства и детства. «Ребенок поступил в тяжелом состоянии, в настоящее время его лечением занимаются специалисты отделения реанимации стационара во главе с заведующим Сергеем Пазухой. По словам врача-детского хирурга Павла Солдатова, истинные причины ухудшения состояния ребенка неизвестны», - сообщили в ЦОМиД.

Процедуру обрезания проводил человек, не имеющий должной квалификации. После вмешательства у ребенка произошла остановка дыхания. «Родители по религиозным соображениям подвергли риску здоровье и жизнь своего ребенка, дав согласие на проведение хирургической манипуляции вне больницы, без предварительного обследования, лицом, не имеющим должной квалификации», - подчеркнули в ЦОМиД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «Б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СУ СКР по Челябинской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

В настоящий момент ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Но медикам приходится делать выводы на основании слов родителей ребенка, так как им не известно, какие препараты использовались для анестезии, в каких дозировках, была ли у ребенка аллергическая реакция.

«Для маленьких детей оптимальной является общая анестезия (наркоз). Ребенку не нужно чувствовать боль, помнить, что с ним произошло, у хирургов даже есть крылатое выражение: “ребенок не должен присутствовать на своей операции”, - подчеркнули в центре и напомнили. - Процедура обрезания у мальчиков по желанию родителей выполняется в медицинских организациях на коммерческих условиях, после осмотра ребенка специалистами, предварительного лабораторного обследования».

Расследованием случая «домашнего» обрезания у новорожденного мальчика в настоящее время занимаются также сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации Магнитогорска и прокуратуры, куда юридическая служба ЦОМиД отправила документы маленького пациента.