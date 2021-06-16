В Магнитогорске начались кражи электросамокатов

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в совершении кражи электросамоката. Возбуждено уголовное дело.

Шеринг-компании последнее время жалуются на рост краж велосипедов и самокатов. Не стад исключением и Магнитогорск. В полицию обратился представитель организации, предоставляющей услуги по прокату электротранспорта. Мужчина пояснил, что в утреннее время от одного из домов по проспекту Ленина обнаружил пропажу электросамоката, стоимость которого составляет 80000 рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Магнитогорску установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался житель города, не имеющий постоянного места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Имущество он похитил с целью дальнейшей реализации», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено владельцу. Также сотрудники полиции устанавливают причастность вышеуказанного гражданина к совершению аналогичных преступлений.

По данным аналитиков компании Delta, сейчас в России работает порядка 30 компаний проката самокатов общим парком 35 тысяч штук. Ущерб от злоумышленников по стране в этом сезоне может достигнуть 150 миллионов рублей, причем кражи самокатов происходят практически ежедневно.

С воровством компании борются за счет использования GPS-датчиков, установленных на каждый самокат, ведь они в свободном доступе стоят на улицах городов. Весь путь, проделанный на электрическом самокате, отображается на карте в приложении. Точно так же в режиме реального времени с точностью до метра отслеживают местонахождение и состояние этих средств передвижения в офисах шеринговых компаний.

Так, что, если вы решили унести электросамокат домой, то не надо удивляться скорому приходу полиции.

Добавим, ранее в ГИБДД предупредили, что усиливают контроль за электросамокатами. Но это касается лишь безопасности до дорожного движения. Так как для управления техникой, которая развивает скорость более 50 километров в час, необходимо специальное право управление транспортом категории «М» или «А». Кроме того, водителям таких электросамокатов должны использовать защитную экипировку и мотошлемы. Им также запрещено передвигаться по тротуарам. Они должны ездить по правому краю проезжей части или по полосе для велосипедистов.