В Магнитогорске начались поборы с родителей первоклассников

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска (Челябинская область) провела проверку по обращению законного представителя учащегося первого класса одной из общеобразовательных школ города о поборах в образовательном учреждении.

Проверкой установлено, что в феврале 2021 года на родительском собрании класса членами родительского комитета и родителями обучающихся в присутствии классного руководителя было принято решение о приобретении в классный кабинет штор–жалюзи и рабочих тетрадей по общеобразовательной программе. При этом для сбора денежных средств родителей на указанные нужды классным руководителем был открыт счет, реквизиты которого доведены до всех родителей обучающихся, на него в последующем поступали денежные средства.

«Законодательством обязанность по обеспечению обучающихся в рамках образовательной программы учебными пособиями, учебниками, средствами обучения, а также приобретению учебной мебели, инвентаря возложена на образовательную организацию. В связи с выявленными нарушениями требований законодательства об образовании директору школы внесено представление», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В результате принятых прокуратурой мер денежные средства, поступившие на счет педагога, возвращены заявителю, классный руководитель привлечена к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в прокуратуре Челябинской области открыта «горячая линия» по проблемам принудительного сбора денежных средств с родителей обучающихся. Сотрудники надзорного ведомства будут реагировать на каждое сообщение о поборах.

С целью пресечения неправомерных действий должностных лиц образовательных организаций по сбору денежных средств с родителей учащихся, в прокуратуре области с 09:00 до 18:00 работает «горячая линия» по телефону: (351) 239-21-07, на которую можно сообщить о неправомерных действиях работников образовательных организаций. Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.