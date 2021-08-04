В Магнитогорске пенсионерка стала фигуранткой уголовного дела из-за самоката

В Магнитогорске (Челябинская область) пожилая женщина нежданно-негаданно стала фигуранткой уголовного дела.

Идя по улице, женщина увидела бесхозный, на ее взгляд электросамокат, и, решив, что он сломан, откатила его к себе домой. Пожилая женщина хотела его починить и отдать детям, она не знала, что он принадлежит кикшеринговой компании, которая расставляет самокаты по городу. Каково же было ее удивление, когда к ней в дверь постучали сотрудники полиции и объяснили, что самокат стоимостью 80000 рублей не сломан и является чужим имуществом.

«Несмотря на все объяснения - факт кражи имеется. Поэтому отделом дознания ОП «Орджоникидзевский» возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

Напомним, электросамокаты оснащены сигнализацией, системой, позволяющей установить его местонахождение, поэтому прежде чем взять его, помните, что это чужое имущество, за хищение которого предусмотрена уголовная ответственность.