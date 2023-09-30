В Магнитогорске полицейские вернули украденное ювелирное украшение

Магнитогорские полицейские оперативно разыскали и вернули пожилому человеку ювелирное украшение, похищенное у него из квартиры.

В дежурную часть Отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Магнитогорску обратился магнитогорец, 1947 года рождения. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу золотого кольца, хранившегося у него дома.

Опросив потерпевшего и проанализировав поступившую информацию, сотрудники полиции установили круг лиц, имеющих доступ к месту его проживания. Проведя необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались неработающие, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности магнитогорцы, 1990 и 1994 годов рождения, один из которых является соседом заявителя.

Полицейские установили, что подозреваемые, находясь в квартире пенсионера и убедившись, что потерпевший спит, похитили у него ювелирное украшение.

В отношении подозреваемых отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Ленинский» Следственного управления магнитогорского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Злоумышленники находятся под стражей.

Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых следственных мероприятий будет возвращено владельцу.