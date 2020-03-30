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В Магнитогорске предъявлено обвинение подростку, который изнасиловал девятилетнего мальчика

Происшествия
Сегодня, 16:53
Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) 16-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности 9-летнего мальчика. К проверке подключилась уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 16-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьяей "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

По данным следствия, 25 марта текущего года обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности 9-летнего мальчика. По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого  избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщил исполняющий обязанности помощника руководителя СКР по Челябинской области Александр Скорик.

Известно, что насилие произошло в детской больнице № 3.  К проверке подключилась уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. 

"Я созвонилась с заместителем главы по социальным вопросам Магнитогорска, он в курсе ситуации. Попросила узнать какие меры поддержки оказываются детям, в том числе психологического характера. Ситуация непростая. Договорились в пн созвониться по этому вопросу. Также позвонила министру здравоохранения, так как это подведомственное учреждение. К сожалению, это ужасная реальность и она существует. Мне стали писать родители о том, что им страшно, спрашивают как обезопасить своих детей", - сообщила Евгения Майорова.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
изнасилование
Магнитогорск
СКР
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