В Магнитогорске со льдины на реке Урал сняли мужчину с травмой ноги

В Магнитогорске (Челябинская область) на льдине Урала оказался молодой мужчина, которого пришлось спасать профессионалам.

Сообщение о горожанине, лично решившем проверить прочность весеннего льда реки, поступило спасателям в седьмом часу вечера первого апреля.

Как оказалось, магнитогорец 1983 года рождения на окраине города, в районе улицы Набережной, спрыгнул с берега на лед, травмировал ногу и вернуться обратно не смог - участок льда от суши в этом месте отделяет несколько метров открытой воды.

«К моменту, когда пострадавший попытался ползком переползти к противоположному берегу, подъехали сотрудники полиции, которые объяснили ему всю опасность подобных маневров, однако на уговоры вернуться назад мужчина отвечал отказом», - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели Магнитогорского отряда, прибывшие на место происшествия, вышли на лед, одели пострадавшего в спасательный жилет, при помощи спинального щита эвакуировали на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи для уточнения характера полученных травм и дальнейшего лечения.