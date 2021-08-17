17.08.2021
В Магнитогорске водитель такси уберег бабушку от мошенников и вернул ей деньги
17.08.2021
В поселке Копейска канализационные воды продолжают стекаться в озеро
17.08.2021
Работники образования Челябинской области активно прививаются в преддверии нового года
17.08.2021
В Челябинске безобразные вентиляционные трубы превратились в арт-объекты
17.08.2021
Златоустовец угнал мотоцикл с коляской и попал на нем в ДТП
17.08.2021
В Челябинской области назначен главный официальный борец с коррупцией в среде чиновников
В Магнитогорске водитель такси уберег бабушку от мошенников и вернул ей деньги
10.08.2021
Аферисты начали продавать билеты на прокаты сильнейших фигуристов в Челябинске
05.08.2021
В Челябинской области мошенники теперь представляются сотрудниками полиции и ФСБ
03.08.2021
Дело чиновников, похитивших миллионы при строительстве шорт-трека, передано в суд
02.08.2021
В Магнитогорске поддельная справка об отсутствии COVID-19 привела иностранца на скамью подсудимых
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021