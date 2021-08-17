В Магнитогорске водитель такси уберег бабушку от мошенников и вернул ей деньги

В Челябинской области в полицию обратился 24-летний водитель из Магнитогорска, который «раскусил» мошенников и сам чуть не стал участником «развода» пожилой женщины на деньги.

В полиции молодой человек рассказал, что работает водителем такси. Ему поступила заявка, согласно которой он должен был забрать денежные средства в размере 50-ти тысяч рублей у пожилого человека и привести их на указанный адрес.

«Забрав деньги, он выдвинулся на адрес, но в дороге магнитогорцу поступил звонок, и мужчина пояснил, что не нужно передавать денежные средства, а необходимо их перевести на указанный счет. В этот момент молодой человек понял, что скорее всего ему звонят мошенники», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

Вернувшись к 80-летней бабушке, водитель такси отдал ей 50 тысяч рублей и услышал рассказ о том, что произошло. Как выяснялось, пенсионерке на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился ее родственником, которому срочно требовалось сто тысяч рублей, но, так как пожилая женщина такой суммой не располагала, она предложила половину суммы.

Благодаря честности, неравнодушию и бдительности молодого человека, денежные средства были возвращены владелице, а не переведены мошенникам, которых уже ищет полиция.