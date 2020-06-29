В Миассе будут судить «черную» вдову

В Миассе (Челябинская область) в суд передано уголовное дело в отношении местной жительницы, которая отправила на тот свет трех своих мужчин. Все убийства были совершены по почве ревности в состоянии алкогольного опьянения.

Заместителем прокурора г. Миасса утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы, обвиняемой по части первой статьи 105 Уголовного кодекса РФ - «Убийство».

«В ходе распития спиртных напитков между 50-летней обвиняемой 72-летним мужчиной возникла ссора. Первоначально обвиняемой озвучена версия о ее ревности, как причины ссоры, в результате которой она вооружилась ножом, и нанесла ему два удара в шею», - рассказал заместитель прокурора Миасса Сергей Сенин.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее обвиняемая уже отбывала наказание за аналогичные преступления, которые были совершены при точно таких же обстоятельствах. В 1995 и 2005 годах она также ударом ножом в шею убила своих возлюбленных.