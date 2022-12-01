01.12.2022
Три ученика начальной школы Магнитогорска заболели вирусным гепатитом А
01.12.2022
В Миассе горели мебельный цех и административные помещения
01.12.2022
Юный челябинский флейтист поборется за победу в международном конкурсе
01.12.2022
Челябинцам сообщили об отключении светофоров на перекрестках и остановке
01.12.2022
Тепло возвращается в дома и учреждения Металлургического района Челябинска
30.11.2022
В семи городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера пятницы
В Миассе горели мебельный цех и административные помещения
На пожаре в двухэтажном здании никто не пострадал
07.11.2022
В Челябинской области проверят все коммерческие объекты после трагедии в Костроме
13.10.2022
В Калининском районе Челябинска сгорела остановка
16.09.2022
В Челябинске из-за возгорания кабеля эвакуировали жильцов многоэтажки
09.09.2022
В Златоусте тлеющая сигарета оставила без жилья три семьи
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022