В Миассе горели мебельный цех и административные помещения

В Миассе (Челябинская область) вечером 30 ноября произошел пожар в двухэтажном кирпичном здании площадью 450 квадратных метров.

Как сообщают в пресс-центре ГУ МЧС региона, на первом этаже объекта располагается покрасочная камера, второй этаж занимают мебельный цех и административные помещения. Здание находится на Тургоякском шоссе.

К счастью, на пожаре никто не пострадал. Самостоятельно эвакуировались из горящего здание четыре человека.

С огненной стихией боролись два звена газодымозащитной службы, на месте работало четыре ствола.

О причинах пожара пока не сообщается.