В Миассе и Трехгорном полиция задержала двух юных курьеров телефонных мошенников

В Миассе и Трехгорном (Челябинская область) полицейские задержали курьеров телефонных мошенников, жертвами которых стали пожилые женщины. Всем пострадавшим – за 80.

В Миассе задержанный стражами порядка курьер по заданию мошенников забирал у обманутых ими людей денежные средства и отправлял на счета сообщников. Действовали преступники по известной схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

«При помощи такой схемы мошенники обманули 82-летнюю местную жительницу, которая доверчиво передала курьеру сто тысяч рублей, пока рядом с ней не было близких. Узнав об обмане, внук пожилой женщины обратился в полицию. Вторая потерпевшая, 87-летняя пенсионерка, также поверила мошенникам и передала курьеру 300 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Получив сообщение о мошенничестве, сотрудники полиции Миасса незамедлительно приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. Они детально изучили возможный маршрут передвижения курьера, опросили потерпевших и получили его приметы. В ходе проведенной кропотливой работы по сбору информации сотрудники уголовного розыска оперативно задержали молодого человека, цинично забравшего деньги у пожилых женщин. К моменту задержания курьер уже успел перевести их на счет незнакомому лицу.

Курьером оказался 18-летний учащийся одного из местных колледжей, ранее в поле зрение полиции не попадавший. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают необходимые мероприятия, направленные на установление причастности молодого человека к совершению аналогичных преступлений. Стражи порядка предупреждают, что работа курьером, которую предлагают в интернете, часто носит криминальный характер, особенно если она связана с получением от кого-либо денег и переводом их на указанные счета.

В Трехгорном правоохранители из межмуниципального отдела МВД России задержали курьера мошенников, обманувшего 84-летнюю бабушку. Задержанный забирал у жертв обмана (пенсионеры думали, что помогают родным, ставшим виновниками дорожных аварий), деньги и переводил подельникам.

Одной из жертв злоумышленников стала 84-летняя женщина, поверившая в мошенническую схему и отдавшая приехавшему молодому человеку все свои сбережения – более 110 тысяч рублей.

В результате оперативного выезда на место совершения, опроса потерпевшей и получения необходимой информации – примет забравшего деньги гостя и маршрута его передвижения – сотрудники уголовного розыска установили и задержали курьера. Подозреваемым в совершении преступления также оказался 18-летний молодой человек. Полученные от пожилой женщины денежные средства он успел перевести на счет, указанный мошенниками.

Следственным отделением МО МВД России по ЗАТО город Трехгорный возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.