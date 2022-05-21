В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого

В Миассе (Челябинская область) один пациент проглотил золотые украшения другого. Общая стоимость пропавших у потерпевшего ювелирных изделий составляет 55 тысяч рублей.

С заявлением о пропаже своего «золота» 34-летний мужчина обратился в городской отдел полиции. Он рассказал стражам порядка, что его украшения пропали в больнице, где он находился на лечении.

Оперативники в ходе проведения комплекса мероприятий установили причастного к необычной краже жителя Миасса 1981-го года рождения. Как оказалось, находясь на стационаре, злоумышленник воспользовался отсутствием в помещении потерпевшего и похитил принадлежащие ему ювелирные изделия. В надежде на скорейшую выписку из больницы он проглотил украшения заявителя. Позже результаты рентгенографии подтвердили наличие похищенного имущества у злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.