24.04.2023
Житель Усть-Катава хотел приумножить сбережения, но лишился почти четверти миллиона рублей
24.04.2023
Попасть домой не получилось: Петру Конареву снова продлили содержание под стражей
24.04.2023
Владимир Путин поддержал предложения Андрея Турчака уравнять меры поддержки для всех участников СВО
24.04.2023
Магнитогорец похитил пожертвования горожан для лечения больных детей
24.04.2023
ММК принимает участие в форуме «Иннопром-2023» в Ташкенте
24.04.2023
В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса от Молодогвардейцев до Окраинского
В Миассе полуторогодовалый ребенок утонул в ванне, возбуждено дело
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту отравления подростка вейпом
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение
17.04.2023
Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области
10.04.2023
СК опубликовал видео допроса челябинца, убившего подростка
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023