В Миассе полуторогодовалый ребенок утонул в ванне, возбуждено дело

В Миассе (Челябинская область) полуторогодовалый ребенок утонул в ванне во время купания. Родителей рядом не оказалось. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в воскресенье, 23 апреля 2023 года, в дневное время. При осмотре тела малыша признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

«По предварительным данным, ребенок утонул в ванне во время купания, когда родителей не было рядом», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка следственными органами СКР по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям органов системы профилактики Миасского городского округа.