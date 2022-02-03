В Миассе в аварии пострадали два водителя

Два водителя госпитализированы после аварии, которая произошла в Миассе (Челябинская область). ДТП спровоцировала автоледи.

Сегодня, третьего февраля, в Миассе в районе дома 28 по улице Богдана Хмельницкого автоледи, управляя автомобилем «Опель Корса», не выбрала безопасную скорость для движения, не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-212140 с прицепом.

«По инерции автомобиль продолжил движение вперед и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Хендай Солярис», - сообщили в ГИБДД Миасса.

В результате ДТП водители иномарки и предполагаемая виновница ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы.