В Миассе в ночном ДТП с автобусом погибла пассажирка легковушки

В Миассе (Челябинская область) вчера, 11-го ноября, около полуночи в ДТП с автобусом погибла пассажир легковушки.

Авария произошла по вине девушки-водителя, находившейся за рулем "Лады Приоры". 23-летняя автомобилистка не выбрала безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась в едущий навстречу автобус "КАВЗ", которым управлял мужчина 1961-го года рождения.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 22-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте ДТП. Водитель "Лады Приоры" получила травмы и была госпитализирована.

Водительский стаж девушки составляет четыре года. За последний года она привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения один раз.

Водитель автобуса ехал без пассажиров, в аварии не пострадал.

Фото ГИБДД Челябинской области