В Миассе в строящемся доме произошел взрыв газа

В Миассе (Челябинская область) в строящемся частном доме взорвался газ. Три человека с ожогами госпитализированы.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, сегодня, 19 января, поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в строящемся частном жилом доме в Миассе.

«Предварительно, хлопок произошел из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов (тепловая пушка)», - добавили в ведомстве.

В результате происшествия погибших нет. Три человека с ожогами различных частей тела госпитализированы в городскую больницу №2 Миасса.