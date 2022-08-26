В Мирном рабочего завалило землей во время проведения ремонтных работ

В поселке Мирный (Сосновский район, Челябинская область) во время ремонтных работ произошло обрушение траншеи. Под землей, на глубине более трех метров, полностью засыпанным оказался один из рабочих.

Коллеги пострадавшего сообщили о происшествии в экстренные службы и бросились на помощь, им быстро удалось освободить из-под земли верхнюю часть тела, чтоб у пострадавшего была возможность дышать.





«Спасатели мобильного отряда прибыли к месту ЧП и совместно с рабочими, сотрудниками пожарной охраны продолжили руками, лопатами и подручными средствами раскапывать рабочего и укреплять осыпающийся грунт. Благодаря тому, что пострадавший оставался в сознании, спасатели в ходе работы могли постоянно контролировать состояние мужчины», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.



Максимально освободив от грунта, рабочего с помощью альпинистского снаряжения и стоявшей рядом спецтехники подняли на поверхность и передали сотрудникам СМП.



Сейчас за его состоянием следят врачи.