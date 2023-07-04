В Москве сбито два беспилотника, во Внуково введены ограничения на прием/вылет

В Новой Москве и Московской области сбито два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы. Московский аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Два беспилотника, которые были сбиты в Новой Москве, упали в поле возле поселка Валуево, который находится недалеко от аэропорта Внуково. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на месте происшествия.

В целях безопасности во Внуково ввели ограничения на прием/выпуск воздушных судов. В пять часов 10 минут утра часть рейсов временно перенаправляли в другие аэропорты.

Так, по данным онлайн-табло, самолет авиакомпании «Победа», летевший из Челябинска во Внуково перенаправлен в Шереметьево, а воздушное судно авиакомпании «Азимут», также вылетевшее из Челябинска, прибудет в Домодедово. Прилет задерживается до 8.20-8.30 (по расписанию – 6.20-6.30).

Как сообщил Сергей Собянин, в восемь часов утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются.

Еще один беспилотник был уничтожен в Калужской области. Все беспилотные летательные аппараты были вертолетного типа.