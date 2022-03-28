В Москве за изнасилование задержан уроженец Челябинской области

По факту совершения преступлений против половой неприкосновенности девушки на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело

в отношении уроженца Челябинской области.

Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по северо-западному административному округу главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера».



По данным следствия, ночью 27 марта 2022 года подозреваемый, находясь на улице в северо-западном административном округе города Москвы, подверг 18-летнюю девушку, с которой познакомился накануне в развлекательном заведении избиению, после чего совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.



По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний уроженец Челябинской области.



В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.