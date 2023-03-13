В Нагайбакском районе, где от упавшей с крыши ФОКа наледи погиб ребенок, проверят все соцобъекты

В Нагайбакском муниципальной районе (Челябинская область), где от упавшей с крыши наледи погиб ребенок, проведут ревизию всех социальных объектов и многоквартирных домов и в течение недели очистят все крыши ото льда и снега.

Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» глава района Иван Сурменев.

Напомним, вечером 10 марта в селе Фершампенуаз Нагайбакского района с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» упала наледь на 12-летнего мальчика. Ребенка спасти не удалось.

«Обращение к медицинским работникам было, но оказать помощь они не смогли, так как нанесены травмы, не совместимые с жизнью, - пояснили в администрации района.

Иван Сурменев от лица районной администрации выразил искреннее соболезнование семье в связи с гибелью сына. Администрация Нагайбакского района уже оказала материальную помощь семье погибшего мальчика.

В настоящее время проводится служебная проверку по вопросу качества очистки кровли здания ФОКа от наледи. В мэрии уточнили, что физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» относится к управлению образования администрации района. Свои проверки проводят следственное управление и прокуратура. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Ревизия других соцоъектов и зданий многоквартирных домов будет проведена и организована очистка крыш от наледи в течение текущей недели», - отметили в мэрии.

Как пояснила начальник управления образования Ирина Решетникова, в школах и детских садах работа уже проводится, остались некоторые участки, где также будет произведена очистка от наледи.

В многоквартирных домах, которые имеются в нескольких посёлках района, очистка будет проводиться силами ЖКХ и специализированных организаций, с которыми будут заключаться договора, уточнили в администрации.