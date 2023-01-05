05.01.2023
В новом году в ДТП на территории Челябинской области пострадали девять детей
05.01.2023
С пятого января «Орлан» начинает совершать сдвоенные рейсы по маршруту «Челябинск – Екатеринбург»
05.01.2023
В Челябинской области в ДТП с фурой погибла пассажир легковушки
05.01.2023
За сутки заболело ковидом лишь 25 южноуральцев
04.01.2023
В Челябинской области на четверть сократилась суточная заболеваемость ковидом
04.01.2023
Миронов предложил Мишустину перенести часть нерабочих дней января на май
В новом году в ДТП на территории Челябинской области пострадали девять детей
04.01.2023
В Уйском районе при столкновении двух легковушек пострадали дети
13.10.2022
Три ребенка пострадали в аварии на трассе
24.06.2022
В Челябинске водитель 50-й маршрутки сбил девочку на переходе, дама на «Тойоте» - двух детей
14.11.2021
В Коркино водитель грузовика сбил пятерых детей
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022