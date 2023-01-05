В новом году в ДТП на территории Челябинской области пострадали девять детей

В наступившем 2023 году в ДТП на дорогах Челябинской области пострадали девять детей.

Основными причинами аварий, травмы в которых получили несовершеннолетние пассажиры, стали выезд на встречную полосу и несоответствие скорости конкретным условиям движения в условиях непогоды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, только за вчерашний день, четвертое января, в двух ДТП пострадали три ребенка.

В Челябинске на проспекте Ленина, 73 вечером среды женщина 1977 года рождения за рулем «Вортекс Тинго» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершила столкновение с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого находился молодой человек 1996 года рождения.

В результате ДТП пострадал 12-летний пассажир автомобиля «Вортекс». Ребенку было назначено амбулаторное лечение.

В момент дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний находился на переднем пассажирском сидении, был пристегнут ремнем безопасности.

Также вечером четвертого января на 19-м километре автодороги Тюбук-Кыштым на территории Каслинского района девушка 1988 года за рулем «Лады Гранты» столкнулась со встречным ВАЗ-2113 под управлением автоледи 1970 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗа получила травмы и была госпитализирована в больницу Кыштыма. Водитель «Гранты» и двое находившихся в машине детей, 14-летняя девочка и 11-летний мальчик, также были доставлены в лечебное учреждение с травмами. Несовершеннолетние пассажиры ехали сзади, были пристегнуты ремнями безопасности.

«Прежде чем собираться в дорогу вместе с детьми, посмотрите прогноз погоды. В условиях снегопада или метели сильно снижается видимость, ухудшается управляемость транспортным средством. От автомобилей, двигающихся во встречном направлении или совершающих обгон, в воздух могут подниматься снежные облака, сводящие к нулю видимость дороги. Местами на проезжей части могут возникать снежные заносы, при проезде которых автомобиль может потерять управление. Также в низинах, на мостах, эстакадах и вблизи водоемов на дорожном покрытии возможны образования наледи, гололеда», - отмечают в Госавтоинспекции.

Также ГИБДД рекомендует автомобилистам быть более внимательными и осторожными, снижать скорость движения, не совершать резких и рискованных маневров, плавно разгонять и плавно останавливать автомобиль.

Маленькие пассажиры в возрасте до семи лет обязательно должны находиться в специальных детских удерживающих устройствах и быть пристегнутыми ремнями безопасности.