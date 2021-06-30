30.06.2021
В Октябрьском районе задержан насильник, надругавшийся над девочкой- подростком
30.06.2021
В Челябинской области из-за жары на три дня ограничат движение большегрузов
30.06.2021
В Аргаяше пьяный мужчина оказал сопротивление спасателям, которые пытались вытащить его из озера
30.06.2021
Два студента из Челябинска победили в V Международной олимпиаде по страхованию
29.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
29.06.2021
В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала
В Октябрьском районе задержан насильник, надругавшийся над девочкой- подростком
24.06.2021
Арестованы сотрудники ГИБДД, которые выдавали права без сдачи экзаменов
22.06.2021
Юноша из Коркино посягнул на святое: реабилитация фашизма в России не пройдет
17.06.2021
В отношении гендиректора фонда капремонта Челябинской области может быть возбуждено дело
08.06.2021
В Златоусте мужчина убил в женщину и покончил с собой
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021