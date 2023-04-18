В Октябрьском районе задержаны браконьеры, убившие трех лебедей

В селе Подовинное Октябрьского района (Челябинская область) инспектор охотнадзора во время рейда обнаружил и задержал группу из пяти человек, разделывавших лебедя – краснокнижную птицу, охота на которую категорически запрещена.

Как сообщили в министерстве экологии Челябинской области, при дополнительном осмотре в радиусе десяти метров было найдено три лебединых шкуры, у браконьеров были обнаружены топор и ножи с жидкостью красного цвета, предположительно кровью птиц.

Сотрудники следственной группы полиции Октябрьского района задержали нарушителей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийцам птиц также грозит штраф в размере 25 тысяч рублей за каждую особь.