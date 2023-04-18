18.04.2023
В Октябрьском районе задержаны браконьеры, убившие трех лебедей
18.04.2023
Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра
18.04.2023
Жителей Челябинской области приглашают к участию в «Диктанте Победы»
18.04.2023
Главный фонтан Челябинска на этой неделе начнут «оживлять» после зимы
18.04.2023
В Челябинске скоро начнутся уходные работы за многолетниками на Театральной площади и у фонтана
18.04.2023
Мультфильм про Аркаим победил на конкурсе минобра Челябинской области
В Октябрьском районе задержаны браконьеры, убившие трех лебедей
16.11.2022
За ловлю сиговых рыб привлекут шесть браконьеров в Челябинской области
10.11.2022
Браконьеры напали на инспектора в Челябинской области
21.10.2022
Жителей Нагайбакского района переполошили выстрелы в лесу
31.07.2018
Браконьера из Карталов, обвиняемого в убийстве инспектора минэкологии, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023