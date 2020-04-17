В отношении чиновников минздрава Челябинской области возбуждено уголовное дело

В Челябинской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности в отношении пока неустановленных должностных лиц министерства здравоохранения региона. Надзорным ведомством были выявлены нарушения при исполнении контракта по поставке операционных столов в онкодиспансер.

Прокуратура Челябинской области провела проверку по факту нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на оснащение ГБУЗ «Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины».

Проверкой установлено, что в 2018 году между министерством здравоохранения Челябинской области и коммерческой организацией по результатам аукциона был заключен государственный контракт на поставку пяти операционных столов общей стоимостью 22 572 499 рублей для нужд медицинского учреждения.

"По акту приема-передачи медицинское оборудование принято приемочной комиссией министерства здравоохранения Челябинской области. При этом установлено, что фактически в учреждение поставлены другие операционные столы, но с технической документацией на модель столов, указанных в контракте. По указанной причине оборудование не принято в эксплуатацию. Кроме того, на момент подписания акта сведения о поставленном медицинском изделии отсутствовали в государственном реестре территориального органа Росздравнадзора Челябинской области", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Таким образом, должностными лицами министерства принято оборудование, не отвечающее условиям заключенного государственного контракта,

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части первой статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Халатность с причинением особо крупного ущерба".