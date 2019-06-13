В отношении главврача и главбуха больницы Южноуральска возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении главного врача городской больницы Южноуральска (Челябинская область) Владимира Яковлева и главного бухгалтера медицинского учреждения Ольги Чупахиной.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Валентин Ведерников, подозреваемые начисляли сотрудникам больницы премии, которые потом присваивали себе. По предварительной информации в уголовном деле фигурирует сумма в 70 тысяч рублей.

Главному врачу Владимиру Яковлеву уже предъявлено обвинение. Суд Южноуральска сегодня, 13 июня, удовлетворил ходатайство следователи о заключении его под домашний арест. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения главному бухгалтеру больницы и избрании меры пресечения в отношении Ольги Чупахиной.

Преступление выявлено при участии органов прокуратуры.

"В прокуратуру Южноуральска обратилась сотрудница данного лечебного учреждения с жалобой на противоправные действия главного врача. С июля 2018 года она ежемесячно возвращала часть начисленных денежных средств главврачу. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственное управление СКР по Челябинской области, где было возбуждено уголовное дело", - рассказала агентству "Урал-пресс-информ" старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального УФСБ России.

Начало июня оказалось богатым на выявление коррупционных преступлений, совершаемых медиками. Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 11 июня в Челябинске следственным управлением СКР по Челябинской области по факту получения взятки было возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделением травматологии и ортопедии ЧОКБ клинической больницы Леонида Полляка.

Медика подозревают в лоббировании интересов коммерческой фирмы при проведении аукциона на поставку медицинского оборудования. Взятка могла быть получена в виде авиабилетов за границу, в частности, в Париж.