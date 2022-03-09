В отношении главы Бердяушского поселения возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Бердяушского городского поселения Саткинского района Надежды Салионовой (Челябинская область), подозреваемой в получении взятки.

По данным следствия, подозреваемая получила от представителя коммерческой организации взятку в сумме 65 тысяч рублей за совершение незаконных действий по обеспечению победы в конкурсной процедуре по заключению муниципального контракта на ремонт оборудования котельной. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.