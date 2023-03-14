В отношении начальника одного из отделов «Новатэк – АЗК» возбуждено уголовное дело.

В отношении начальника отдела капитального строительства компании «Новатэк-АЗК» возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый получил от представителя коммерческой организации денежные средства в сумме более 800 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ и оплату денежных средств по договору без осуществления надлежащего контроля. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.