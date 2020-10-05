В отношении пьяной автоледи, которая сбила детей в Чебаркульском районе, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, которая сбила трех детей в деревне Бутырки. Один из них погиб. Женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура также начала проверку.

Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия».

Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло третьего октября на автодороге около деревни Бутырки Чебаркульского района.

29-летняя женщина, находившаяся за управлением легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сбила детей 11, 10 и 3 лет, которые ехали на мопеде. В результате ДТП 10-летний мальчик умер на месте. Остальные с переломами и ушибами доставлены в больницу.

После совершения ДТП автоледи уехала с места происшествия, но впоследствии была задержана.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения.

«Прокуратурой области организована проверка по факту ДТП. Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также проверено исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения», - добавила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль.