В отношении жителя Пензы, «заминировавшего» вокзал в Челябинске, возбуждено уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, сообщившего о ложной угрозе заминирования железнодорожного вокзала в областном центре.

В дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте поступило телефонное сообщение опасном предмете, находящемся на вокзале города Челябинска. При проведении обследования железнодорожного и пригородного вокзалов оперативными службами подозрительных или представляющих опасность предметов не обнаружено.

«Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность звонившего. Им оказался житель Пензенской области, 1991 года рождения, который в это время находился в городе Челябинске», - сообщила сотрудник пресс-службы УТ МВД России по УрФО Вера Кухтина.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в 2018-м году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Добавим, ответственность за совершение данного преступления наступает с 14-ти лет.