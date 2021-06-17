В Озерске насмерть сбили пешехода

В Озерске (Челябинская область) начинающий водитель сбил пешехода. Он скончался на месте.

Как сообщили в полиции Озерска, авария со смертельным исходом произошла 16 июня в 23 часа на улице Дзержинского.

«Водитель, 2002 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ - 21063, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате данного дорожно–транспортного происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка», - сообщили в полиции.



По данным административной практики водитель автомобиля имеет стаж вождения с мая 2021 года, ранее неоднократно привлекался за нарушения ПДД.