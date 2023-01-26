В ожоговом центре Челябинска скончался один из пострадавших во время взрыва газа в Миассе

В ожоговом центре Челябинска скончался один из троих жителей Миасса, которые неделю назад пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в строящемся частном жилом доме.

Напомним, 19 января в девять часов 30 минут утра произошел взрыв газовоздушной смеси в строящемся доме в городе Миассе. В результате трое человек получили ожоги различной степени тяжести. Они были госпитализированы в горбольницу №2 Миасса, а затем санавиацией доставлены в ожоговый центр горбольницы №6 Челябинска.

«Всем троим пациентам была оказана медицинская помощь в полном объеме, - сообщили в пресс-службе минздрава региона. - К сожалению, одного из них спасти не удалось». По данным осведомленного источника, у умершего было обожжено 90% тела.

В министерстве уточнили, состояние двоих пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

По данным ГУ МЧС России по региону, «хлопок» произошел из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов – тепловой пушки.