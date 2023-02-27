В праздники спасатели Челябинской области пришли на помощь двум туристкам

Спасатели Челябинской области в праздники дважды приходили на помощь пострадавшим туристкам, эвакуировав их в Златоуст из горно-таежной местности.

Оба несчастных случая произошли в национальном парке «Таганай». Так, во время спуска с Двуглавой сопки, оступившись на скользком, крутом склоне женщина 1962 года рождения не удержалась на тропе, сорвалась и «пролетела» вниз несколько метров. Во время неуправляемого падения туристка получила серьезные травмы тела и головы, ударяясь о стволы деревьев и железные ступени лестницы.

Близкие пытались оказать первую помощь пострадавшей, другие туристы с помощью подручных средств перебинтовали рваные раны головы и вызвали спасателей. Транспортировку женщины по лестничным маршам вниз, до приюта, осуществили спасатели Златоустовского отряда - с помощью альпинистского снаряжения.

Затем женщину очень аккуратно доставили на санях до Центральной усадьбы, где передали бригаде скорой.

Другая туристка, 42-летняя жительница Златоуста, травмировав ногу, до последнего пыталась самостоятельно вернуться с маршрута. Однако усталость и боль были слишком сильны - руководитель группы приняла решение вызвать на подмогу спасателей, которые забрали пострадавшую в районе реки Тесьма, у Горбатого моста: оказав ей необходимую помощь, на снегоходе эвакуировали в Златоуст.

В общей сложности в праздничные дни пешие туристические маршруты в нацпарке «Таганай» и природном парке «Иремель» прошли 909 туристов, в том числе 598 туристов (включая 68 детей) из 25 городов России выбрали восхождение на гору Иремель, не испугавшись сложности маршрутов.

Через спасательный пост на «Гремучем Ключе» в НП «Таганай» с 22-го по 26 февраля прошло 311 человек из 19 городов страны.