27.02.2023
В Челябинской области семьи участников СВО получат бесплатные семена овощей
27.02.2023
Фура с гуманитарной помощью благополучно добралась из Златоуста на Донбасс
27.02.2023
Бакал ждет знакового события – ввода в эксплуатацию путепровода
27.02.2023
Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи
27.02.2023
В Нязепетровске лесовоз столкнулся с пассажирским автобусом
27.02.2023
В Челябинской области приюты для животных и контактные зоопарки заставят получить лицензии
В праздники спасатели Челябинской области пришли на помощь двум туристкам
Одна из женщин «пролетела» вниз по железной лестнице несколько метров
28.10.2022
В Челябинской области осенью распустились зеленые «розы»
03.10.2022
Срок окончания ремонта дороги к «Чёрной скале» перенесен на 2023 год
27.04.2022
На Таганай вернулись кряквы-старожилы
31.08.2021
Таганайская княженика стала объектом изучения ботаников
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023