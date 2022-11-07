На Иремеле заблудилась группа туристов из Уфы

На легендарном Иремеле (Челябинская область) потерялась группа из четырех туристов из Уфы. На их поиски отправились южноуральские спасатели.

Группа из Уфы, благополучно поднялась на Иремель, но на обратном пути один из взрослых, не дожидаясь остальных, ушел вперед один, а когда к назначенному времени не дождался у машины остальную группу, обратился за помощью к спасателям.

Ни телефон, ни рация имевшиеся у пропавшей группы не отвечали. В составе группы был ребенок.

«Поисково-спасательная операция была начата одновременно в нескольких направлениях. Первыми приступили к поискам дежурные спаспоста поисково-спасательной службы Челябинской области от поселка Тюлюк, со стороны Башкортостана подключились коллеги из поисково-спасательного отряда Белорецка, а затем, группировку усилили и спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Дежурные спасатели обнаружили группу на четвертом километре Верхней тропы. Туристы чувствовали себя хорошо, от эвакуации отказались и самостоятельно продолжили возвращение в поселок.