16.06.2021
В роддоме Южноуральска, где обрушился потолок, нарушалась пожарная безопасность
16.06.2021
Озерчанин продавал наркотики, чтобы погасить кредит
16.06.2021
В отношении жителя Пензы, «заминировавшего» вокзал в Челябинске, возбуждено уголовное дело
16.06.2021
«Челябинск. 20 джазовых лет»: программа международного фестиваля «Какой удивительный мир»
16.06.2021
Южноуральца осудили за попытку дать деньги полицейским при задержании с наркотиками
16.06.2021
В Челябинске кошек и собак начали прививать от коронавируса
В роддоме Южноуральска, где обрушился потолок, нарушалась пожарная безопасность
15.06.2021
В Челябинске закрыли недострой, на котором дети получили ожоги
11.06.2021
Челябинского застройщика оштрафовали на четверть миллиона
11.06.2021
В Челябинске иностранец заплатит 1,6 миллиона за дачу взятки полицейскому
10.06.2021
В Снежинске огонь уничтожил 35,4 гектара леса на 59 миллионов рублей
Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021
Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов
15.06.2021
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021