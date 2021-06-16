В роддоме Южноуральска, где обрушился потолок, нарушалась пожарная безопасность

Прокуратура через суд потребовала устранить нарушения требований пожарной безопасности в родильном отделении ГБУЗ «Городская больница города Южноуральск». В медучреждении не было эвакуационного освещения, пожарных извещателей в нужном количестве, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сотрудники прокуратуры Южноуральска совместно с представителями ГУ МЧС по Челябинской области проверили исполнение требований пожарной безопасности в роддоме.

«Установлено, что в родильном отделении отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, не обеспечено наличие пожарных извещателей в требуемом количестве, не обеспечена работа эвакуационного освещения, несущие металлические конструкции лестничных маршей не обработаны огнезащитным составом, не проведена огнезащитная обработка чердачного помещения», - перечислила нарушения Мамаева.

Часть нарушений сотрудники МЧС выявили еще в 2016 году. Однако их не устраняли долгое время. Поэтому городской прокурор обратился с иском в суд с требованием устранить все нарушения.

Южноуральский суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль.

Напомним, этой зимой в роддоме Южноуральска произошла коммунальная авария. Там из-за прорыва трубы, которая проходит через чердак, рухнул потолок. В соцсетях появились кадры произошедшего. На них видно, как по стенам и через электропроводку льются потоки воды.

Спустя несколько секунд в коридоре обрушился потолок. Тогда пациентов роддома перевезли в медучреждения Троицка и Челябинска. Пострадавших нет.