В Южноуральске после прорыва трубы в роддоме рухнул потолок

В роддоме Южноуральска из-за прорыва трубы, которая проходит через чердак, затопило здание. Работники медучреждения сняли момент обрушения потолка на видео. В пресс-службе минздрава Челябинской области сообщили, что пострадавших нет.

Коммунальная авария произошла на прошлой неделе. На кадрах, которые опубликовали в соцсети, видны потоки воды, которые льются по стенам и через электропроводку. Спустя несколько секунд на видео стали слышны крики: «Отойди, а то сейчас упадет тебе на голову! Иди сюда!». И в этот момент в коридоре обрушился потолок.

«На прошлой неделе произошла коммунальная авария. С последствиями справились в кратчайшие сроки, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава. - Прорвало трубу отопления, которая проходит через чердак. Здание обесточили и перекрыли воду. Ни пациенты, ни сотрудники роддома не пострадали. Пациентов роддома оперативно перевезли в медицинские учреждения Троицка и Челябинска. На данный момент последствия устранены. В ближайшее время роддом снова начнет принимать пациентов».

Видео: vk.com, Елена Марченкова